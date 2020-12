Tension entre les camps Tshisekedi et Kabila en RDC: nouveau round avec l’élection du patronat

Le président congolais Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, le 24 janvier 2019 à Kinshasa. AP - Jerome Delay

Le bras de fer continue entre le camp du président Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. L’un des champs de bataille, c’est la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et l'élection du patron des patrons. Un proche de l’ancien chef de l’État, Albert Yuma, est à sa tête depuis 2005. Unique candidat, il a été réélu président du conseil d’administration le 26 novembre dernier, mais le conseil d’État avait annulé son élection au grand dam de l’administration et des principaux membres du patronat. Une nouvelle élection doit avoir lieu ce mercredi.