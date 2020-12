Élections en Centrafrique: six candidats d'opposition saisissent la Cour constitutionnelle

Anicet-Georges Dologuélé, président du parti d’opposition Union pour le renouveau centrafricain (URCA). REUTERS/Siegfried Modola

Ce vendredi 25 décembre est le dernier jour de campagne pour les législatives et la présidentielle de dimanche en Centrafrique, sur fond d’incertitude et de tensions. Jeudi, six candidats d’opposition ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander la « reprise des élections », suite à la décision mardi de Jean-Serge Bokassa de retirer sa candidature.