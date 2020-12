RDC: Dieudonné Kasembo élu à la tête du patronat sur fond d’élection controversée

En RDC, le Conseil d’État a organisé mercredi au siège du patronat une nouvelle élection pour la direction de la Fédération des entreprises du Congo (FEC). L'instance avait annulé le précédent scrutin qui avait vu la réélection d'Albert Yuma. Résultat, c'est l'unique candidat Dieudonné Kasembo qui devient le nouveau président du conseil d’administration de la FEC. Ce dernier avait contesté la réélection d’Albert Yuma. Le scrutin s’est déroulé dans un contexte particulier tous les bureaux de la FEC étant fermés.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Deux urnes placées juste à l’entrée du bâtiment. D’un côté, le secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et de l’autre, trois délégués du conseil d’État. Juste à côté des urnes, une liste, celle de 134 membres de cette organisation patronale, les électeurs potentiels. Trois heures d’attente, seuls 14 électeurs ont voté dont presque la moitié par procuration.

Le scrutin terminé, le secrétaire général de la FEC, visiblement mis mal à l’aise par le contexte et la pression qu’il dit subir de différents camps, refuse d’apposer sa signature sur le procès-verbal.

Discussions, échanges, conciliabules. Finalement, le conseil d’État proclame Dieudonné Kasembo, nouveau président du conseil d’administration de la FEC.

Albert Yuma envisage des recours

Candidat unique, 14 votants sur les 134 potentiels électeurs, intervention du conseil d’État, Dieudonné Kasembo n’est pas si fier de la manière dont les choses se sont déroulées.

Nous introduisons dans notre fédération cette culture de la démocratie Dieudonné Kasembo Nyembo, nouveau président de la FEC

Première promesse,Dieudonné Kasembo annonce que l’une des priorités de son mandat sera la révision des statuts et du règlement intérieur de la FEC.

Du côté d’Albert Yuma, on qualifie la procédure d’irrégulière et on se réserve le droit d’exercer les recours disponibles.

