Le Brexit, une opportunité nouvelle pour le commerce en Afrique ?

Le président nigérian Muammadu Buhari et le Premier ministre britannique Boris Johnson, lors du Sommet de l'investissement Royaume-Uni-Afrique du 20 janvier 2020. AP - Eddie Mulholland

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le Brexit pousse le Royaume-Uni à diversifier ses partenaires commerciaux. À cet égard, depuis le début de l'année 2020, Londres a renforcé sa diplomatie commerciale avec l'Afrique et signé des accords avec plus d'une dizaine de pays africains. Délaissée depuis quelques années, l'Afrique, qui ne représente que 3% du commerce extérieur britannique, pourrait à l'avenir jouer un rôle plus important.