Brexit: Abidjan signe avec Londres un accord de libre échange

Un acheteur de fèves de cacao examine la qualité de la marchandise, destinée à l'exportation, à Guiglo, une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. ASSOCIATED PRESS - BEN CURTIS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Brexit et ses conséquences pour l'Afrique : Abidjan a annoncé, cette semaine, avoir conclu un accord de partenariat économique avec Londres. Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, l'accord de partenariat économique ne s'applique plus au marché britannique dès le 1er janvier 2020. Or, pour la Côte d'Ivoire, Londres est un partenaire important. Beaucoup de pays africains sont dans la même situation et ont signé des accords avec les Britanniques.