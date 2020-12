Elections en Centrafrique: la Cour constitutionnelle rejette le report du scrutin

La présidente de la Cour constitutionnelle Danielle Darlan a annoncé ce samedi 26 décembre 2020 sa décision concernant la date des élections présidentielle et législatives, qui restent fixées au 27 décembre 2020. © Gaël Grilhot/RFI

À la veille des élections présidentielles et législatives en Centrafrique, des combats opposent toujours la coalition de groupes rebelles et les forces du gouvernement. Ce vendredi, après la rupture d'un cessez-le-feu décrété unilatéralement par les rebelles, trois casques bleus du Burundi ont été tués à Doka, à 250 kilomètres au nord de Bangui par des combattants armés non identifiés. Des voix se sont élevées pour demander le report du scrutin mais ce samedi matin, la Cour constitutionnelle a rejeté les ultimes recours de l'opposition pour reporter ces élections.