Le Ghanéen Amoako Boafo, nouvelle star de l’art contemporain africain

Exposition d'oeuvres de l'artiste ghanéen Amoako Boafo en octobre 2020 à Londres à la galerie Sotheby's AFP - TOLGA AKMEN

Texte par : Sarah Tisseyre 3 mn

Il est entré en quelques mois dans le club des artistes contemporains africains les mieux côtés. Amoako Boafo est Ghanéen, il a 36 ans, et c’est un peu la révélation de 2020. Ses œuvres ont inspiré la dernière collection printemps-été 2021 de Dior Hommes, et il talonne désormais son compatriote El Anatsui dans les ventes aux enchères. Un de ses tableaux s’est vendu ce mois-ci à plus d’un million de dollars chez Christie’s.