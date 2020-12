Élections au Niger: jour J pour un scrutin nouveau et sous surveillance

À Niamey, les rues étaient calmes ce samedi 26 décembre puisque certains électeurs ont quitté la capitale et sont partis en région pour pouvoir aller voter là où ils sont inscrits. AFP - ISSOUF SANOGO

Quelque 7,5 millions d'électeurs nigériens sont attendus aux urnes ce dimanche 27 décembre pour les élections présidentielle et législatives. Les 26 000 bureaux de vote doivent ouvrir à 8h et fermer à 19h, et une trentaine de candidats sont en lice pour succéder à Mahamadou Issoufou. Mohamed Bazoum, du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS), est l'un des 30 candidats à se présenter au premier tour ce dimanche.