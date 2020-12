Élections au Niger: une journée de vote dans le calme

À Niamey, les bureaux ont fermé ce dimanche soir et les dépouillements ont simultanément commencé. Les résultats des dix bureaux régionaux sont centralisés et diffusés en direct sur les antennes de la radio et télévision nationale. AFP - ISSOUF SANOGO

RFI

Au Niger, les bureaux de vote ont fermé depuis 19h et les dépouillements ont commencé. Une journée de vote dans le calme et dans un climat apaisé selon des observateurs. Quant à la Commission électorale nationale indépendante, la Céni, elle se prépare à une élection où tous les résultats provisoires seront centralisés et diffusés.