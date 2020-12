Beaux-livres: île avec vue, introduction à l’univers mahorais

Couverture de l'album «Mayotte. l'âme d'une île». Thierry Cron Photography

Texte par : Tirthankar Chanda Suivre 8 mn

« Mayotte, l’âme d’une île » est une invitation au voyage jusqu’au cœur de l’île mahoraise, dans l’océan Indien, que fait découvrir ce somptueux album de photos signé Thierry Cron et Nassuf Djailani. Le premier est photographe et le second écrivain. Né d’une collaboration féconde entre le chasseur d’images et le poète natif de l’île, l’ouvrage restitue au fil des photos et des mots les fondements et le quotidien d’une civilisation ancienne, née de la rencontre entre l’Afrique et l’Asie, la tradition et la modernité, le ciel et la mer. Entretien avec Nassuf Djailani.