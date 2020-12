Congo-Brazzaville: l'état d'urgence humanitaire décrété face aux inondations

Précédentes inondations à Brazzaville, au Congo. (Image d'illustration) AFP PHOTO GUY-GERVAIS KITINA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus de 180 000 habitants du centre et du nord-Congo passent leurs fêtes de fin d’année les pieds dans l’eau. Ces habitants, situés le long du fleuve Congo et de son affluent, l’Oubangui, sont victimes d'inondations causées par les pluies qui s’abattent sans cesse depuis le mois d'octobre dans le pays. Le gouvernement, qui a décrété l’état d’urgence humanitaire, s’apprête à déployer une assistance et invite les partenaires à le suivre.