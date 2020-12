Gabon: un groupe de travail de l'ONU demande la libération de Brice Laccruche Alihanga

Le président gabonais Ali Bongo entouré du secrétaire-général de la présidence jean-Yves Teale (G) et de son directeur de cabinet Brice Laccruche Alihanga à Libreville, en février 2019. GABONESE PRESIDENCY / AFP

Il y a un an, Brice Laccruche Alihanga, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo, était arrêté puis incarcéré à la prison centrale de Libreville pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux. Avec lui, tombaient aussi plus d’une dizaine d’anciens ministres, des députés et autres hauts cadres de l’État. Saisi par l’avocat de Laccruche Alihanga, le groupe de travail de l’ONU contre la détention arbitraire demande sa libération et celle de ses proches.