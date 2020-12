Reportage

Élections en Centrafrique: l'engouement troublé par des dysfonctionnements et des violences

Audio 01:25

Dans un centre de vote de Bangui, le dépouillement des urnes s'est poursuivi jusque tard dans la soirée du 27 décembre 2020, à la lueur de lampes torches. © Charl

Texte par : RFI Suivre 8 mn

Dimanche 27 décembre, à l'occasion des élections présidentielle et législatives en Centrafrique, la pression exercée depuis plus d’une semaine par la CPC, une coalition de groupes armés décidée à entraver le vote, faisait craindre le pire. Finalement, le bilan est très contrasté. Malgré quelques dysfonctionnements, le vote a eu lieu dans le calme à Bangui et dans quelques grandes villes. Mais il a été entravé ailleurs, là où les groupes armés ont mis à exécution leurs menaces.