Burkina Faso: investiture de Roch Marc Christian Kaboré

Le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, s'adressant à ses partisans lors de son dernier rassemblement électoral, avant les élections du 22 novembre 2020. (Photo d’illustration) Issouf SANOGO AFP/File

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré a été investi, ce lundi 28 décembre, après son élection le 22 novembre dernier. Une cérémonie à laquelle étaient présents de nombreux chefs d’État africains et représentants d’institutions internationales. Le président burkinabè s’est engagé à ouvrir une consultation nationale dans le cadre de la réconciliation nationale qui ne doit pas faire l’économie des crimes de sang et crimes économiques, et à lutter contre l’insécurité et la corruption.