Covid-19: l'Afrique du Sud passe la barre du million de cas et rend le masque obligatoire

Les soignants manifestent pour plus de moyens en Afrique du Sud face à la progression du coronavirus. Le 19 juin 2020. REUTERS/Mike Hutchings

L’Afrique du Sud, pays le plus touché du continent par le coronavirus, a franchi, ce week-end, la barre du million de cas recensés, depuis le début de l’épidémie. Le pays connaît actuellement une seconde vague, avec une variante du virus qui semble être plus contagieuse et responsable de la majorité des nouveaux cas. De nouvelles restrictions ont été annoncées, ce lundi 28 décembre.