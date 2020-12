Gabon: trouver des solutions aux dégâts provoqués par les éléphants sur les cultures

Eléphant dans la réserve forestière de Lope au Gabon (illustration). AP - Saurabh Das

Au Gabon, les incidents se multiplient entre villageois et éléphants dans certaines régions. Le président du Conseil économique, social et environnemental a entamé une tournée nationale pour tenter de trouver des solutions aux problèmes de cohabitation. Dans les zones rurales, les populations se plaignent des dégâts causés par ces animaux dans leurs plantations et accusent les autorités de ne pas les écouter.