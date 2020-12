Liban: la tension s’accroit entre Libanais et réfugiés syriens sous fond de crise

Des réfugiés syriens rassemblent leurs biens restants à Bhanine le 27 décembre 2020, après la mise à feu de leur campement par un clan libanais. AFP - IBRAHIM CHALHOUB

Texte par : Paul Khalifeh Suivre 4 mn

Une centaine de tentes abritant des réfugiés syriens ont été incendiées samedi 26 décembre dans le nord du Liban par des membres d’un clan familial après une altercation. Quelque 600 personnes, des femmes et des enfants en majorité, ont été forcées de fuir après des tirs et l’explosion de bonbonnes de gaz. Après l’incident l’armée libanaise a annoncé l’arrestation de deux Libanais et six Syriens, et la saisie d’armes et de munitions.