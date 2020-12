Libye: une délégation égyptienne en visite à Tripoli

Conférence sur la paix en Libye à Berlin, le 19 janvier 2020. (Photo d'illustration) Bundesregierung/Guido Bergmann/Handout via REUTERS

L’Égypte joue-t-elle une nouvelle partition en Libye ? En tout cas, Le Caire - soutien du maréchal Haftar, ces dernières années – rééquilibre, depuis plusieurs mois, ses positions et échange de plus en plus avec le GNA, le gouvernement de Tripoli. Une délégation égyptienne s’y est d’ailleurs rendue, dimanche 27 décembre, pour des tractations, une première depuis 2014 qui illustre la priorité donnée par l’Égypte à la diplomatie.