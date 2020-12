RDC: les gouverneurs des 26 provinces se réunissent autour du président Tshisekedi

(illustration) RDC: le président Felix Tshisekedi, et son prédécesseur Joseph Kabila Tchandrou Nitanga, TONY KARUMBA AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En RDC, les vingt-six gouverneurs de provinces sont convoqués à Kinshasa pour une conférence autour du président Félix-Antoine Tshisekedi. Thème de cette rencontre : « la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités ». Une réunion des gouverneurs qui intervient au moment le plus fort de la crise au sein de la coalition FCC-CACH au pouvoir et qui devrait profiter au clan Tshisekedi au détriment de son rival Joseph Kabila.