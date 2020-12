Reportage

Covid-19 au Mali: opération décontamination dans les marchés et les gares routières

Un agent de la protection civile malienne en train de désinfecter une marché de Bamako, le 4 avril 2020. AFP - MICHELE CATTANI

Depuis une semaine, le gouvernement malien procède à la pulvérisation des marchés et des gares routières de la capitale Bamako. L'objectif est de décontaminer les surfaces des virus et bactéries pour limiter la propagation du coronavirus. En un mois, le pays a enregistré plus de 2000 nouvelles contaminations au Covid-19.