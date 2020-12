Guinée: appel au dialogue à Macenta après des violences meurtrières entre communautés

La ville de Macenta, dans le sud de la Guinée, a été le théâtre de violences meurtrières entre communautés durant le week-end du 26-27 décembre 2020. © RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au moins 11 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, durant le week-end du 26 et 27 décembre, dans des heurts intercommunautaires dans la ville Macenta, dans le sud du pays. Les Tomas et les Tomas Mania, deux communautés majoritaires qui cohabitent depuis des siècles, se disputent la paternité et l’héritage historique de la ville.