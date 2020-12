Centrafrique: la coalition d'opposition COD 2020 demande «l’annulation» des élections

L'ex-Premier ministre Mahamat Kamoun (au centre) et le porte-parole de la COD 2020, Nicolas Tiangaye (à droite) lors de la déclaration, le 30 décembre 2020. © RFI / Charlotte Cosset

Ce mercredi 30 décembre, la plateforme de l’opposition de la COD 2020 en Centrafrique a fait une déclaration relative au scrutin de dimanche durant laquelle elle a dénoncé plusieurs dysfonctionnements et demande « l’annulation pure et simple et la reprise des élections ».