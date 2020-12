Covid-19: Macky Sall appelle les Sénégalais à «respecter les gestes barrières»

Au Sénégal, l’augmentation du nombre de cas de coronavirus inquiète le président Macky Sall. Il a lancé mardi 29 décembre un énième appel à « respecter des gestes barrières », alors qu’il constate que le port correct du masque et les distanciations physiques sont négligés par les citoyens sénégalais.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

« À tous ceux qui continuent d’ignorer les gestes barrières, et pire, de nier l’existence même de la Covid-19, je veux dire ceci : vous-vous mettez en danger, et vous mettez les autres en danger ». D’un ton grave, le président Macky Sall s’est adressé aux citoyens sénégalais sur les réseaux sociaux après avoir inauguré les nouveaux locaux du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann à Dakar.

Le chef de l’État a renouvelé son « appel à la vigilance et à la responsabilité de tous », demandant aux Sénégalais de penser « aux morts, aux familles endeuillées et aux malades » de « cette terrible maladie ».

Un message fort alors que les cas augmentent au Sénégal. Moins d’une dizaine de nouveaux cas étaient dépistés chaque jour le mois dernier, le ministère de la Santé en compte désormais une centaine quotidiennement. Le nombre de décès est aussi en hausse, avec un total de 402 morts.

Depuis plusieurs semaines, les mesures de restrictions ont alors été durcies principalement à Dakar, épicentre de la pandémie, où par exemple les plages sont interdites d’accès, et les bars et restaurants fermés à partir de 23 heures.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne