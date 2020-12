Les autorités centrafricaines et les observateurs satisfaits du déroulement des élections

Les électeurs font la queue pour voter lors des élections présidentielles et législatives dans un bureau de vote à Petevo, 8e arrondissement de Bangui, en République centrafricaine, le 27 décembre 2020. © REUTERS / Antonie Rolland

Texte par : RFI

Le porte-parole du gouvernement centrafricain Ange-Maxime Kazagui a dressé mardi 29 décembre à Bangui son bilan du scrutin présidentiel et législatif de dimanche. Une partie non négligeable de la population n’a pas pu voter, empêchée par les groupes armés. Le porte-parole assure cependant que ces élections ont été « crédibles, engagées et populaires ».