Niger: le pays suspendu à l'annonce des résultats des élections

Les Nigériens sont toujours dans l’attente des résultats des élections de dimanche 27 décembre, présidentielle et législatives. La Commission électorale nationale indépendante continue de diffuser les résultats progressivement, commune par commune.

De notre envoyée spéciale à Niamey, Magali Lagrange

Les résultats sont annoncés sur la radiotélévision publique, pour qu’ils puissent être suivis en temps réel par les Nigériens. Dans sa petite boutique de matériel électronique, Ibrahim regarde la télévision. À l’écran, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) lit des résultats sur la chaîne nationale. Le commerçant suit la compilation pas à pas. « Moi, ça m’intéresse énormément, déclare-t-il. Dès qu’on a les résultats, qu’on commence à diffuser, on allume la télé pour regarder. On est un peu stressé à attendre le candidat qui va gagner. On est impatient de connaître le vainqueur ».

D’autres commerçants ont allumé leur poste de radio ou leur téléphone portable. Seyni, également vendeur d’électronique, attend de rentrer chez lui pour s’informer. Ce système de diffusion des résultats lui semble bon, mais il explique que d’autres se méfient, en raison de la lenteur du processus. Selon lui, « cela a toujours été ici de donner les résultats au fur et à mesure que ça tombe. Ça évite surtout la fraude. Sauf si maintenant, il y a une petite lenteur, la lenteur fait en sorte que les gens peuvent se dire qu’ils essaient d’ajuster pour arriver à ce qu’ils veulent ».

Une méfiance exprimée par plusieurs personnes hier dans les allées du marché. Elles disent attendre de connaître les résultats complets pour se faire leur idée. D’autres, membres des bureaux de vote ou délégués de partis politiques le jour du scrutin, comparent les résultats notés lors du dépouillement, à ceux diffusés par la Céni.

