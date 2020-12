RDC: une transition laborieuse effectuée à la tête de l'Assemblée nationale

Jeanine Mabunda, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, le 10 décembre 2020. Assemblée Nationale/twitter.com

Trois semaines après la destitution du bureau de l’Assemblée nationale, c’est ce mercredi 30 décembre que s’est tenu l’échange de document et de clefs entre le bureau sortant et le bureau provisoire. Jeanine Mabunda, absente de la cérémonie pour raison médicale, d’après son entourage, était accusée de retarder le plus longtemps possible cette passation de pouvoir. La cérémonie de ce mercredi tourne définitivement la page de l’ancien directoire dominé par le FCC de Joseph Kabila.