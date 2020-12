Soudan: le départ de la force Minuad du Darfour suscite l'inquiétude

© UN Photo/Albert Gonzalez Farran

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ce 31 décembre au Soudan marque la fin officielle de la Mission conjointe de maintien de la paix de l’ONU et de l’Union africaine au Darfour (Minuad). L'évacuation de l'ensemble du personnel et du matériel commencera le 1er janvier et devrait se terminer le 30 juin. Un changement appréhendé par les populations et des observateurs sur place.