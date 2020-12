Zlecaf: la zone de libre-échange continentale africaine entre en vigueur ce 1er janvier 2021

Le 21 mars 2018, 44 pays de l'Union africaine réunis au Rwanda avaient signé l'accord créant la Zlecaf. ©STR/AFP

La zone de libre-échange continentale africaine, la Zlecaf, entre officiellement en vigueur ce 1er janvier 2021. Ratifié jusqu'à présent par 34 pays, le traité est censé instaurer la plus vaste zone de libre-échange au monde, avec 1,2 milliard de personnes potentiellement concernées. L'idée étant d'accroître le commerce intra-africain et d'y développer les richesses. La Zlecaf prévoit d'ici 15 ans au maximum la suppression de 90% des taxes douanières sur les biens et les services. Et, d'ici là, le chemin est encore long.