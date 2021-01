Mali: en quoi le procureur suspecte six personnalités d'atteinte à la sûreté de l'État

L'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé est accusé d'atteinte à la surêté de l'État avec cinq autres personnalités. © AFP/LUDOVIC MARIN

Texte par : Gaëlle Laleix

Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'ancien Premier ministre, Boubou Cissé, et cinq autres personnalités: Vital Robert Diop, directeur général de la société PMU-Mali, Aguibou Macky Tall, directeur général adjoint de l'Agence de gestion du fonds d'accès universel, Souleymane Kansaye, receveur général au Trésor, Sékou Traoré secrétaire général de la présidence et enfin Ras Bath, artiste et animateur radio. Dans son réquisitoire, que RFI a pu consulter, Mamoudou Kassogue, procureur de la République les accuse d'atteinte à la sûreté de l'État.