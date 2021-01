RDC: Modeste Bahati Lukwebo désigné informateur par le président

Modeste Bahati Lukwebo a été nommé informateur par le président congolais Félix Tshisekedi. wikimedia/CC BY-SA 4.0

En République démocratique du Congo (RDC), le président Felix Tshisekedi a profité du nouvel an pour désigner son informateur, le sénateur et ancien ministre Modeste Bahati Lukwebo. Sa mission est d’identifier dans les trente jours une nouvelle majorité à l’Assemblée nationale. Le Front commun pour le Congo (FCC) de l’ex-président Joseph Kabila revendiquait cette majorité, avant de voir le bureau de l’Assemblée nationale tomber à la suite d’une motion initiée par l’opposition et des députés pro-Tshisekedi.