Au Tchad, Jean Castex a rencontré des soldats français sur des bases stratégiques

Faya-Largeau c’est l’histoire et l’honneur.

L’histoire de ceux qui, partis du cœur de l’Afrique, libéreront notre pays de l’oppression et de la barbarie.

L’honneur des militaires de la force Barkhane qui ont hérité de leur courage, de leurs valeurs et de leur sens du devoir. pic.twitter.com/0FOWfaTRZv