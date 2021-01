Présidentielle au Niger: M. Bazoum et M. Ousmane qualifiés pour le second tour de la présidentielle

Mohammed Bazoum et Mahamane Ousmane sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle au Niger selon des résultats globaux provisoires annoncés ce samedi matin par la Commission électorale. Le deuxième tour est annoncé pour le 20 février prochain.

Selon les résultats du premier tour annoncés ce samedi matin par la Commission électorale, l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du PNDS obtient 1.879 543 voix, et l'ancien président M. Ousmane 811.836 voix. Les résultats étaient attendus hier vendredi mais le président de la Céni expliquait un peu plus tôt sur les médias nationaux que le nombre élevé de candidats cette année avait entraîné un traitement plus long des résultats, et que les contrôles avaient été rigoureux. Le second tour est annoncé pour le 20 février.

Les anciens Premiers ministres Seini Oumarou, 3e, et Albadé Abouba, 4e, obtiennent respectivement 8,95% et 7,07% des suffrages, devant l'ancien ministre des Affaires étrangères Ibrahim Yacouba, 5e avec 5,38% des voix. Salou Djibo, autre ancien président en lice, est arrivé 6e avec 2,99% de suffrages.

C'est la première fois dans l'histoire du Niger qu'un président élu succédera à autre président élu.

Le taux de participation du scrutin est de 69,67%, avec 5,2 millions de votants sur 7,4 millions d'électeurs inscrits (pour une population de 23 millions d'habitants), selon ces résultats qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle, précise l'Agence France Presse.

