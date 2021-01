Élections en Centrafrique: l'opposition conteste la méthode de compilation des résultats

Dépouillement dans le bureau de vote situé au sein du lycée Boganda, à Bangui, la capitale centrafricaine, dimanche 27 décembre 2020. AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dernière ligne droite en Centrafrique avant les résultats partiels des élections du 27 décembre. L'annonce est prévue lundi 4 janvier. Samedi soir, l’ANE, l’Autorité en charge des élections, assurait avoir reçu la quasi-totalité des plis de résultats et tout faire pour tenir le délai. Mais les travaux ont été ralentis, notamment parce qu’une part non négligeable des feuilles de résultats ont visiblement été mal remplies et sont rejetées par le système informatique de compilation. Conséquence : les commissaires de l’ANE, font des ajustements à la main. Une pratique que dénonce l’URCA, le parti de l’opposant Anicet-Georges Dologuélé.