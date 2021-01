Coronavirus au Zimbabwe: un nouveau confinement pour les trente prochains jours

Des récipients et autres marchandises vendus sous un panneau d'affichage de sensibilisation au Covid-19 sur un marché, à Harare, au Zimbabwe, le 26 novembre 2020. REUTERS - PHILIMON BULAWAYO

Au Zimbabwe, un nouveau confinement national a été décrété, avec effet immédiat. Le pays recense plus de 14 000 cas depuis le début de la pandémie de Covid-19 et un peu moins de 400 morts. Constantino Chiwenga, vice-président et ministre de la Santé, a annoncé le retour de certaines mesures, samedi 2 janvier au soir, à la télévision nationale.