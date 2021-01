reportage

Covid-19: au Tchad, dans Ndjamena confinée, entre fatalisme et mécontentement

Audio 01:23

(illustration) Le président tchadien Idriss Deby reçoit un officiel nigérian en temps de pandémie de Covid-19, le 19 décembre. RFI hausa/Ahmed Abba

RFI

Ndjamena, la capitale du Tchad, est en confinement depuis le 1er janvier et pour une semaine. Une mesure prise par les autorités pour faire face à la flambée de nouveaux cas de coronavirus. En plus de l’interdiction d’entrer et de sortir dans la ville, les Ndjaménois sont priés de rester chez eux. Hier samedi, premier jour de la mesure, les habitants de la capitale tchadienne ont cherché à s’adapter.