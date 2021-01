Barrage de la Renaissance: les discussions reprennent dans un contexte très tendu

Le barrage de la Grande Renaissance sur le Nil en Éthiopie, le 26 septembre 2019. REUTERS/Tiksa Negeri

RFI

Reprise difficile des négociations entre le Soudan, l'Égypte et l’Éthiopie à propos du barrage de la Renaissance, le futur plus grand barrage d’Afrique construit par l’Éthiopie. Un accord sur le partage des eaux du Nil semble encore bien loin. Les nombreuses discussions menées en 2020 n’ont accouché d’aucun consensus. Elles ont souvent été interrompues plusieurs fois à cause des désaccords entre les parties. Dimanche 3 janvier, une nouvelle tentative a eu lieu. Et le début des négociations restent tendu.