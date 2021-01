RDC: la rentrée scolaire annulée en raison de la pandémie de coronavirus

La rentrée soclaire prévue ce 5 janvier en République démocratique du Congo, a été finalement annulée en raison de l'évolution de la pandémie. Arsene Mpiana / AFP

Ce mardi 5 janvier, les élèves devraient reprendre le chemin de l’école après plus de deux semaines de congé. Ça ne sera pas le cas. Après une réunion entre le ministère de l’Enseignement primaire secondaire et technique et l’équipe de la riposte le coronavirus, il a été décidé de reporter à une date ultérieure la reprise des cours.