Centrafrique : dix candidats demandent l'annulation de la présidentielle

Une file d'attente devant un bureau de vote de Bangui, le 27 décembre 2020. © RFI / Charlotte Cosset

Texte par : RFI

Dix des seize candidats à la présidentielle annoncent dans un communiqué qu’ils ne reconnaissent pas les résultats provisoires de la présidentielle du 27 décembre, et demandent son « annulation ». Lundi, l’ANE a annoncé l’élection du président sortant Faustin-Archange Touadéra dès le premier tour avec plus de 53% des suffrages exprimés. Des résultats qui ne portent que sur la moitié de l’électorat. L’autre moitié n’ayant pas pu voter à cause de l’offensive rebelle en cours dans le pays.