Covid-19 au Sénégal: un nouveau couvre-feu mis en place sur les régions de Dakar et Thiès

L'heure est grave. Face au relâchement que chacun a constaté sur le respect des gestes barrières et du port correct du masque et d'autre part, la recrudescence des cas communautaires, des cas sévères, des cas graves et des décès, j'ai ainsi, suite aux recommandations du corps médical, décidé de décréter l'État d'urgence dans deux régions.