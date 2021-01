Ethiopie: défis et difficultés de la nouvelle administration provisoire du Tigré

Mulu Nega, le nouveau président par intérim de la région du Tigré, en Ethiopie, le 19 novembre 2020. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Couac au sein du gouvernement éthiopien au Tigré. Le maire de la capitale provinciale Mekele a confirmé que les troupes érythréennes étaient bel et bien engagées au Tigré pour se battre aux cotés de l’armée éthiopienne. Sauf que le maire de Mekele n’était pas censé révéler cette information démentie depuis des semaines par Asmara et Addis Abeba. Un accroc qui montre les problèmes que rencontrent le nouvelle administration provisoire, nommée par le Premier ministre il y a deux mois et qui peine encore à s’affirmer.