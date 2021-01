Ouganda: les commerçants inquiets à l'approche de l'élection présidentielle

Plus que huit jours avant l’élection présidentielle prévue le 14 janvier. Le président Yoweri Museveni se présente pour un sixième mandat, contre Bobi Wine, le principal candidat de l'opposition. Dans le quartier de Kikoni à Kampala, les commerçants s’inquiètent des manifestations et violences autour des élections. Beaucoup s’apprêtent à fermer pour plusieurs jours.

Avec notre correspondante à Kampala, Lucie Mouillaud

Assise à l’intérieur de son salon de coiffure, Sarah s’inquiète de la période électorale. Pour elle, il n'est pas question d’ouvrir la semaine des élections. « Je fermerais dès dimanche. J’ai besoin d’argent, mais la situation ne nous permet pas de rester ouvert. Nous avons très peur. J’ai peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer. »

Dans le quartier de Kikoni, proche de l’université de Makerere, les commerçants craignent de nouvelles violences autour du scrutin. Les manifestations du mois de novembre, qui avaient causé la mort de 54 personnes selon un bilan officiel, restent dans les esprits. Dans son magasin de chaussures, Jemimah ne compte prendre aucun risque.

« Nous ne pouvons pas rester ouvert, parce que nous nous attendons à ce que la situation soit tendue. Si on sort et on ouvre le magasin, la situation pourrait mal tourner. Donc nous devons fermer et rester en sécurité. »

Un peu plus loin dans la rue, Eddie espère, lui, pouvoir rester ouvert pendant les élections. Il ne fermera son magasin de vêtements que si des émeutes éclatent. Car les conséquences économiques d’une fermeture seraient bien trop difficiles à supporter.

« Si on ne gagne pas d’argent pendant juste un jour, c’est une perte, parce que les loyers sont chers et nous devons payer nos taxes. Alors même un jour, c’est déjà trop. Nous ne voulons pas fermer. »

En début de semaine, le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga, a annoncé renforcer les patrouilles de police dans la ville à l’approche des élections.

