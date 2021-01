RDC: les défenseurs des droits de l’Homme saluent l’arrestation de Roger Lumbala

L’ancien chef de guerre congolais Roger Lumbala arrêté le 29 décembre à Paris, a été mis en examen pour « participation à un groupement formé en vue de la préparation de crimes contre l’humanité » et « complicité de crimes contre l’humanité ». La nouvelle est saluée par le bureau des Nations unies aux droits de l’Homme en RDC ainsi que par la société civile.

Le rapport Mapping est un document publié en 2010 recense les crimes les plus graves commis en RDC entre 1993 et 2003. C’est en suivant les conclusions de ce rapport que Roger Lumbala a été arrêté par la justice française. Roger Lumbala y est cité comme dirigeant du RDC-N, groupe ayant commis selon les experts, des atrocités en Ituri entre juillet 2002 et janvier 2003, notamment des meurtres, des pillages, des viols généralisés et des actes de cannibalisme.

L’ex-chef de guerre estime que la loi d’amnistie de 2014 a « effacé » ces faits au Congo et a permis « la réconciliation nationale ». Mais Eric Nsenga, coordonnateur national du Consortium de la société civile pour la promotion de la justice transitionnelle (CSCJT), met en avant l'imprescriptibilité des faits commis au regard du droit international.

« Au sujet de la loi sur l’amnistie évoquée par M. Lumbala, nous pensons évidemment que ces crimes dénoncés relèvent des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre qui ont supériorité sur une amnistie qui n’est qu’une loi nationale. Et vous savez que le crime contre l’humanité requiert une imprescriptibilité dans (son) traitement donc il n’y a pas de délai, insiste Eric Nsenga. On ne peut pas, dans la hiérarchie des normes juridiques, considérer une loi nationale au-dessus d’une loi internationale et tant que ces crimes sont reconnus au niveau international, il est important que ces crimes soient poursuivis, peu importe le délai de leur commission, parce qu’ici ils sont imprescriptibles. »

Un signe encourageant pour le bureau des Nations unies aux droits de l’Homme

Pour Abdoul Aziz Thioye, directeur du bureau des Nations unies aux droits de l’Homme en RDC, c'est un premier pas vers la fin de l'impunité, mais il ne faut pas s'arrêter : « Une procédure judiciaire à l’encontre de Roger Lumbala est un signe très encourageant, dans la bonne direction, celle de la lutte contre l’impunité et les crimes graves commis en RDC, notamment à l’Est. Mais je pense qu’il faut le souligner, il est extrêmement important que justice puisse se faire. »

Abdoul Aziz Thioye affirme que d’autres États doivent agir comme la France contre les criminels de guerre : « Il ne saurait exister aujourd’hui de sanctuaire pour les criminels de guerre.

L’action qui a été menée par les Français a été initiée en vertu de la compétence universelle dont les juridictions françaises se sont saisies. Il y a d’autres pays qui ont le même type de compétence en ce qui concerne les crimes des catégories des crimes internationaux qui devraient pouvoir faire la même chose, à chaque fois qu’un auteur présumé cité dans le rapport pourrait se retrouver sur son territoire. »

Pour le directeur du bureau des Nations unies aux droits de l’Homme en RDC, c’est aussi un message envoyé aux groupes armés : « Je pense que c’est un signe très encourageant, un signal qui est envoyé à tous les chefs des groupes armés encore très actifs, qui sèment la mort et la désolation contre les populations innocentes, mais aussi (à) certains officiers des FARDC... pour leur faire comprendre en réalité que la justice tôt ou tard pourra les rattraper. »

