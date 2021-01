Afrique du Sud: les premières doses de vaccin attendues d'ici la fin du mois

Le centre d'essai pour le vaccin contre le Covid-19 à l'hôpital Chris Sani Baragwanath de Soweto, le lundi 30 novembre 2020. AP - Jerome Delay

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En Afrique du Sud, les premières doses de vaccin anti-Covid 19 pourraient bien arriver plus tôt que prévu. Le ministre de la Santé était sous le feu des critiques pour son manque d’action et de communication vis à vis de sa stratégie vaccinale alors que la deuxième vague ne cesse de s’amplifier. Jusqu’à présent, le ministère expliquait mener des négociations avec les laboratoires pour acheter des doses en dehors de la plateforme Covax, sans pouvoir donner plus de précisions. Mais ce jeudi, le ministre de la Santé a confirmé que les premières doses de vaccin devraient arriver dès ce mois-ci.