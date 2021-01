Covid-19 aux Comores: la situation sanitaire se dégrade sur l’île de Mohéli

L’île est coupée du reste du monde depuis le 1er janvier. Les liaisons aériennes et maritimes avec le reste de l’archipel sont interrompues et le nombre de cas positifs au coronavirus ne cessent d’augmenter rapidement. La plus petite île du pays compte 36 000 habitants et plus de 300 personnes testées positives au virus. Dans la seule journée d’hier mercredi, il y a eu trois décès, dont le maire de la capitale qui déplorait les conditions déplorables de prise en charge de la situation par le pouvoir central.