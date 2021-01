Les camions toujours bloqués à la frontière entre le Nigeria et le Bénin

Les camions de marchandises sont bloqués à la frontière entre le Nigeria et le Bénin, à Sèmè-Kraké, depuis le 20 août 2019. Jean-Luc Aplogan/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La frontière entre le Bénin et le Nigeria est toujours fermée aux camions de marchandises. C’était le constat hier encore au poste-frontière de Sèmè-Kraké. Après avoir annoncé le 16 décembre, la réouverture de ses frontières terrestres qui étaient fermées depuis le 20 août 2019 officiellement pour stopper la contrebande et encourager la production locale, le Nigeria, par la voix de sa ministre des Finances avait assuré que ce serait chose faite avant le 31 décembre au plus tard, évoquant bien une réouverture complète.