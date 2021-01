RDC: un rapport tente de relancer le débat sur la réforme de la CENI évincée par la crise politique

Les travailleurs de la Ceni enregistrent les résultats au bureau de vote de l'Ecole Diyavanga à Masina, Kinshasa lors des élections en 2011. Photo d'illustration. Daniel Finnan

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En République démocratique du Congo, il y a une réforme dont on ne parle plus beaucoup au vu de la crise qui secoue les institutions, c’est la réforme de la commission électorale. Cette question est même l’une des principales pommes de discorde entre le camp du président Tshisekedi et celui de son prédécesseur. Or, il faudra bien se mettre d’accord, et vite, sur les règles du jeu pour éviter un nouveau glissement de calendrier.