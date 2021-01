Burkina Faso: une caravane d’enseignants-artistes pour sensibiliser les élèves au Covid-19

Ces enseignants, en plus de leur craie, veulent se servir de leur micro pour enseigner aux élèves le respect du bien commun, l’importance du respect des mesures barrières dans un contexte sanitaire tendu. C’est en tout cas l’objectif visé par cette caravane qui se lance ce mois-ci et jusqu'en mai dans plusieurs régions du pays.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Cette caravane va sillonner six régions du pays avec des spectacles, des jeux de société et la sensibilisation sur le respect du bien commun et l’importance du respect des mesures barrières.

« Civisme et citoyenneté »

« La caravane tourne un peu partout dans le but, à travers la musique, de véhiculer des messages de civisme, de citoyenneté. Et aussi avec la pandémie qu’on a vue cette année, nous nous sommes dit que nous allions mettre un accent très particulier sur la sensibilisation, sur les mesures barrières. Il faut que l’enfant sache que cette maladie existe bel et bien, et qu’elle est dangereuse », explique Alimata Thiombiano, alias Axelle Kidann, présidente du Bureau national des enseignants-musiciens.

Transmission

Compte tenu des mesures annoncées contre le coronavirus dans les écoles, les rencontres regrouperont une cinquante d’élèves-ambassadeurs de chaque province visitée. Et ces élèves-ambassadeurs seront chargés à leur tour de transmettre les messages à leur camarade, selon l’enseignant-musicien, Augustin Passamdé Sawadogo, alias Océan :

« Cinquante élèves viendront de plusieurs écoles, un peu comme des ambassadeurs qui vont suivre l’activité et relayer ce que nous aurons enseigné à leurs camarades, surtout insister sur le respect des gestes barrières, sur comment la maladie se transmet. Et nous allons sortir bientôt une compilation toujours dans la sensibilisation. »

Pour des raisons d’insécurité, certaines régions ne seront pas visitées par cette caravane cette année.

