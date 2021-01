L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz refuse toujours de répondre aux enquêteurs

L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz lors de la cérémonie de passation de pouvoirs à l'actuel président, le 1er août 2019 à Nouakchott (Image d'illustration). © Seyllou/AFP

L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été convoqué jeudi pour la quatrième fois par la police chargée des crimes économiques et financiers pour signer le procès verbal de ses auditions. L’enquête préliminaire vise à prouver son implication dans des cas de corruption et de détournements de biens publics durant ses années au pouvoir entre 2008 et 2019. L’ex-président refuse toujours de répondre aux questions des enquêteurs.