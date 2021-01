Tunisie: des blessés de la révolution de 2011 en grève de la faim depuis deux semaines

14 janvier 2011 à Tunis. La foule manifeste contre le régime Ben Ali. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

Le pays s’apprête à marquer jeudi, le dixième anniversaire de la chute de Ben Ali. Mais la liste des personnes tuées et blessées lors de la révolution de jasmin, en janvier 2011, n’a toujours pas été publiée au Journal officiel. Elle devrait faire figurer 130 morts et plus de 600 blessés. Un groupe de blessés et familles de martyrs, jugeant ce retard insupportable, a forcé l’entrée du bureau du président de l’instance des martyrs et blessés. Ils affirment qu’ils n’en ressortiront qu’une fois la liste publiée.