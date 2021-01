Algérie: l'ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia à nouveau devant la justice

L'ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia. Louafi Larbi / Reuters

2 mn

Deux anciens Premiers ministres du régime Bouteflika, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, sont accusés d’être impliqués dans un scandale de corruption et de financement occulte de la dernière campagne électorale du président déchu. Ils avaient été respectivement condamnés en première instance et en appel à 15 et 12 ans de prison. Après avoir obtenu gain de cause auprès de la Cour suprême, les deux anciens chefs du gouvernement ont eu une nouvelle chance de s’exprimer ce 9 janvier.